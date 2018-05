London, Großbritannien (GlobeNewswire) 22. Mai 2018 - Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei Elite Capital & Co. Limited gab den Übergang vom Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 zu ISO 9001:2015 bekannt. Dies ist auf den starken Wunsch zurückzuführen, ihren Kunden die besten Dienstleistungen zu bieten und ihre stetigen Fortschritte auf dem globalen Finanzmarkt unter der Führung eines auf solider Basis stehenden Managementteams durchzusetzen.

Aus diesem Anlass dankte der Vorsitzende der Elite Capital, der kuwaitische Geschäftsmann Dr. Faisal Khazaal, dem Präsidenten des Unternehmens, Herrn George Matharu, sowie den Vorstandsmitgliedern und allen Mitgliedern der Geschäftsleitung des Unternehmens für ihre außergewöhnlichen Bemühungen, den Kundendienst auf das höchste Niveau zu heben.

Elite Capital & Co. Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die projektbezogene Dienstleistungen einschließlich Management, Beratung und Finanzierung, vor allem für große Infrastruktur- und Handelsprojekte erbringt.

Elite Capital & Co. Limited hat strategische Allianzen mit verschiedenen Organisationen und Unternehmen geschlossen, die ihr den Zugang zu internationalen Märkten in Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und der GCC-Region ermöglichen. Das gibt der Elite Capital & Co. einen beträchtlichen Kundenstamm und Zugang zu den Märkten, die die von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen am dringendsten benötigen.

Elite Capital Präsident Herr George Matharu schloss mit den Worten: "Wir danken auch unserem Vorsitzenden Dr. Faisal Khazaal und unserer Muttergesellschaft Deals Secure Group Holding Company, GP für ihre kontinuierliche und nachhaltige Unterstützung zum Erreichen der Erfolgsziele, die wir alle anstreben."

- Elite Capital & Co. Limited - Kontakt Details -

THE UK HEAD OFFICE

Elite Capital & Co. Limited

33 St. James Square

London, SW1Y4JS

United Kingdom

Telephone: +44 (0) 203 709 5060

Facsimile: +44 (0) 203 709 5061

SWIFT Code: ELCTGB21

Website

ec.uk.com

