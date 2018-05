Köln (ots) - REWE unterstützt mit der Sammler-Edition die DFB-Stiftung Egidius Braun



Bei REWE ist eine neue Baumwolltasche zu Gunsten einer gemeinnützigen Einrichtung als limitierte Auflage erhältlich. Pate steht diesmal - passend zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland - Bundestrainer Joachim Löw. Den Beutel zieren sein Grafik-Portrait und der Slogan "Deutschland steht drauf, Vielfalt steckt drin." Mit jedem gekauften Exemplar geht ein Teil des Kaufpreises an die dem früheren Verbandspräsidenten Dr. h.c. Egidius Braun gewidmete Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Mit dem Erlös werden vielfältige soziale Projekte im In- und Ausland unterstützt.



Die Baumwolltaschen werden unter sozial- und umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt und sind GOTS-zertifiziert. Sie werden ab sofort exklusiv und nur für kurze Zeit in allen teilnehmenden REWE-Märkten angeboten. Bei einem Preis von 4,99 Euro ist 1,00 Euro pro Tasche für die DFB-Stiftung bestimmt (www.egidius-braun.de).



REWE gibt regelmäßig neue, besonders gestaltete Mehrweg-Tragetasche heraus. Die "Charity-Bag" mit der persönlichen Grafik von Udo Lindenberg sowie der Botschaft "Andere denken nach, wir denken vor" besitzt bereits Sammlerwert. Die Aktion steht im Zusammenhang mit der Entscheidung von REWE, an den Kassen keine Plastiktüten mehr anzubieten und stattdessen auf umweltfreundlichere Mehrweg-Tragetaschen zu setzen. So werden seit 2016 jährlich rund 1.400 Tonnen Plastik eingespart.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



