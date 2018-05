Neue Handelsideen, Lage der Märkte + Spezial Trading-Webinar

Märkte bleiben super bullischVor Wochen haben wir bereits auf die mögliche Trendwende in den internationalen Indizes hingewiesen. Der DAX hat die Trendwende mittlerweile geschafft und befindet sich bereits wieder in einem neuen Bullenzyklus. Auch die US-Indizes sehen vielversprechend aus und könnten weiter zulegen. Worauf Du nun genau achten musste, bespreche ich in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at