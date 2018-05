Die Sberbank verkauft ihre türkische Tochter an Emirates NBD. Die Aktien der Denizbank fielen daraufhin um fast zwanzig Prozent.

Die russische Sberbank trennt sich von ihrer türkischen Tochter. Sie verkauft die Denizbank für umgerechnet 2,7 Milliarden Euro an Emirates NBD aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie die Banken am Dienstag mitteilten. Emirates NBD werde durch die Übernahme zu einer führenden Bank im Nahen Osten, Nordafrika und der Türkei, sagte Vize-Verwaltungsratschef Hesham Abdulla Al Qassim. Die Aktien der Denizbank fielen fast zwanzig Prozent auf 6,36 Lira, die Papiere von NBD legten in der ...

