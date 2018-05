Hier geht's zum Video

Nach einigen Gewinnwochen in Folge ist der DAX auch in die verkürzte Nach-Pfingsten-Handelswoche mit Zugewinnen gestartet. Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank zeigt sich optimistisch auch für die weitere DAX-Entwicklung. Was sind die Faktoren, die den Leitindex aktuell bei Laune halten und wie viel Einfluss haben politische Faktoren auf die Stimmung? Mehr dazu im vollständigen Interview.