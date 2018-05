Das 1916 gegründete BMW kommt in Sachen Umsatz zwar nicht an die größten Vertreter der Branche heran, dennoch gilt der Konzern als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Premiumautos. Die Muttergesellschaft der BMW Group vereint neben der eigenen Marke weitere bekannte Namen wie Mini und Rolls Royce. Mit mehr als 100.000 Beschäftigten handelt es sich um eines der größten deutschen Wirtschaftsunternehmen. Da überrascht es kaum, dass die Aktie unter der WKN 519000 schon seit Beginn an fester ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...