Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie positive Vorgaben von der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag überwiegend moderate Gewinne beschert. Gedämpft wurde die Kauflaune allerdings vom höheren Eurokurs, der die Marke von 1,18 US-Dollar wieder überschritt. Ein starker Euro kann die Exporte hiesiger Unternehmen in Länder außerhalb des Euroraums verteuern.

Der Dax notierte gegen Mittag 0,02 Prozent höher bei 13 079,85 Punkten, nachdem er in der Vorwoche über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkte geklettert war. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann am Dienstag 0,34 Prozent auf 26 926,67 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,70 Prozent auf 2825,65 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,07 Prozent auf 3574,96 Punkte nach oben.

USA und China nähern sich im Handelskonflikt an. China will künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben und kündigte eine deutliche Senkung der Auto-Importzölle an. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt reduziere mit Wirkung zum 1. Juli die Einfuhrzölle von derzeit 25 Prozent auf nur noch 15 Prozent, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit.

Von dieser Entscheidung profitierten vor allem die Aktien deutscher Autobauer. So verbuchten die Anteilsscheine von BMW , Daimler und Volkswagen Kursgewinne zwischen 0,8 und 1,3 Prozent und gehörten damit zu den attraktivsten Dax-Werten. China ist der weltgrößte Automarkt und daher für die Hersteller enorm wichtig. Gerade deutsche Luxuswagen sind sehr gefragt.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien des Wirkstoff-Forschers Evotec mit einem Kursplus von zuletzt 8,7 Prozent hervor. Sie profitierten von einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Celgene . Wie Evotec mitteilte, arbeiten die Hamburger künftig auch bei der Krebsforschung mit Celgene zusammen und erhalten von den Amerikaners eine Vorabzahlung von 65 Millionen US-Dollar. Im frühen Handel waren die Papiere um fast 11 Prozent nach oben gerauscht und hatten mit 14,02 Euro den höchsten Stand seit Ende April erreicht.

Die Aktien von Dialog Semiconductor reagierten mit einem Anstieg von 5 Prozent auf die Meldung von einem neuen Auftrag des Hauptkunden Apple . "Wir wurden jetzt mit weiteren Designs für Chips beauftragt, die 2019 ausgeliefert werden", sagte der Chef des Chipentwicklers Jalal Bagherli der Zeitung "Euro am Sonntag". Zuletzt hatte es immer wieder Befürchtungen gegeben, dass Apple eigene Produkte als Alternative zu den Energiemanagement-Chips von Dialog entwickelt.

Airbus-Aktien verteuerten sich als einer der besten MDax-Werte um 2,4 Prozent. Das Branchenportal "Aero Telegraph" hatte berichtet, dass der Billigflieger Ryanair mit dem Flugzeugbauer ins Geschäft kommen will. Analyst Andrew Humphrey von der US-Bank Morgan Stanley traut den Airbus-Aktien zudem eine Fortsetzung ihrer Rally zu. Er hob das Kursziel von 115 auf 125 Euro an und bestätigte die "Overweight"-Einstufung./edh/she

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

