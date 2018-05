München (ots) - Dass Horst Lichter nicht auf den Mund gefallen ist, weiß man. Und bei Stand-Up-Comedian Ingmar Stadelmann gehört Schlagfertigkeit zum Handwerk. Wortreich versuchen sie gemeinsam, dem Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor Quiz Eckhard Freise und Quiz-Königin Marie-Louise Finck Paroli zu bieten.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



Foto über www.ard-foto.de



