"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin heute, Dienstag, 22. Mai 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.



Weitere Themen der Sendung:



Rollstuhl und Co - wenn dringend benötigte Hilfsmittel verweigert werden



Krankenkassen verweigern immer wieder medizinische Hilfsmittel. Auch Familie Gans aus Hardert (Neuwied) ist davon betroffen. Sohn Stephan leidet an Skoliose und ist nach zwölf Jahren aus seinem Rollstuhl herausgewachsen. Die Verkrümmung der Wirbelsäule passt nicht mehr zur Sitzschale, der Junge leidet dadurch an großen Schmerzen. Doch die Krankenkasse will die Kosten für einen neuen Rollstuhl nicht übernehmen. Es folgt ein jahrelanger Kampf, der die Familie zermürbt.



Günstige Fahrräder im Test - Sicherheitsrisiken durch schwierige Montage und schlechte Qualität



Marktcheck testet Qualität und Sicherheit günstiger Fahrradmodelle von Real, Lidl, Decathlon und Otto. Keines der Räder besteht den Test, alle bergen große Sicherheitsrisiken. Die Räder müssen vom Käufer selbst zusammengebaut werden, doch immer wieder fehlen Werkzeug oder Anleitung. Verschiedene Bauteile haben Mängel, Bremsen sitzen nicht korrekt und auch ein Sattel konnte nicht fest genug montiert werden. Im Labor zeigen sich große Gefahrenpotenziale. Beim Belastungstest bricht bei verschiedenen Rädern eine Schraube am Lenker, was zum Sturz führen kann.



Terminvergabe, Wartezeiten, Patientendaten - Rechte beim Arztbesuch



Ist es zulässig, ohne Absprache zusätzliche Behandlungskosten in Rechnung zu stellen oder Gebühren zu erheben? Dürfen Patientinnen und Patienten ihre Patientenakten anfordern und damit einsehen, was über sie gespeichert ist? Welche Auswirkungen hat die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf.



Tipp der Woche - ohne Euro zum Einkaufswagen



Keine passende Münze oder keinen Chip für den Einkaufswagen zur Hand? "Marktcheck" zeigt, wie ein Schlüssel helfen kann.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter http://SWR.de/marktcheck und auf YouTube unter http://youtube.com/marktcheck zu sehen.



