Die britische Konjunktur ist zu Jahresbeginn eingebrochen. Dennoch hält die Londoner Notenbank an einer Zinserhöhung fest.

Die Notenbank in London peilt trotz des Konjunktureinbruchs zu Jahresbeginn weiter eine Zinserhöhung an. Zentralbankchef Mark Carney verwies am Dienstag vor dem Finanzausschuss des Parlaments darauf, dass sich Verbraucher und auch die Wirtschaft auf eine Straffung ...

