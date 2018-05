Ferdinand Dudenhöffer vom "Center Automotive Research" fordert höhere Parkgebühren für große Autos. Der Platz in Parkhäusern gehe auch zur Neige, weil moderne Autos immer breiter werden.

Fahrer großer Autos sollen nach der Forderung eines Autoexperten mehr fürs Parken in Parkhäusern zahlen. "Von Fahrern großer Autos höhere Parkgebühren zu verlangen, ist nichts Unanständiges. Sie zahlen ja auch mehr für Sprit", sagte Ferdinand Dudenhöffer der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). So sollen auch die Besitzer kleinerer Autos vor Benachteiligung geschützt werden, meint der Professor der Universität Duisburg-Essen.Dudenhöffer sieht Handlungsbedarf, weil einer Studie seines Instituts zufolge die Maße der Einstellplätze in älteren Parkhäusern und Tiefgaragen nicht mehr ausreichen, um die immer breiter werdenden Autos abzustellen. Die Bemessung eines Einstellplatzes orientiert sich seit Jahrzehnten an der Breite eines VW Käfer und muss in der Regel nur 2,30 Meter betragen. Nordrhein-Westfalen hat allerdings inzwischen auf den Trend zu großen Autos reagiert und schreibt für Neubauten eine Breite von 2,45 Meter vor.Das Durchschnittsauto ist seit 1990 deutlich in die Breite gegangen. Maß es damals im Mittel noch 1,679 ...

