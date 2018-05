Hier geht's zum Video

Der DAX hat sich mit 8 Gewinnwochen in Folge stetig aufwärts gearbeitet: war "Sell in May" in diesem Jahr also keine gute Idee? Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory blickt im Interview auf Einflussfaktoren wie Geldpolitik, Politik und die gerade zu Ende gegangene Berichtssaison. Er reche nicht damit, dass der DAX nun ungebremst den Sprung über sein altes Allzeithoch wagen werde, so Peeters im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe. Mehr zu seinen Prognosen für DAX und EUR/USD im vollständigen Interview.