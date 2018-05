Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Südkorea blieben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.737,80 +0,17% +0,98% Euro-Stoxx-50 3.584,31 +0,33% +2,29% Stoxx-50 3.167,32 +0,11% -0,33% DAX 13.129,35 +0,39% +1,64% FTSE 7.877,79 +0,24% -0,29% CAC 5.643,55 +0,11% +6,23% Nikkei-225 22.960,34 -0,18% +0,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,88% -51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,42 72,24 +0,2% 0,18 +20,6% Brent/ICE 79,55 79,22 +0,4% 0,33 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,57 1.292,50 +0,2% +2,07 -0,6% Silber (Spot) 16,59 16,51 +0,5% +0,08 -2,0% Platin (Spot) 908,95 901,50 +0,8% +7,45 -2,2% Kupfer-Future 3,11 3,05 +1,7% +0,05 -6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Begeisterung an der Wall Street über die eindeutigen Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA ebbt schon wieder etwas ab. Die Zuspitzung im Iran-Konflikt belastet etwas. Gleichwohl stellen sich Marktakteure nach dem Zweimonatshoch des Vortages auf leichte Aufschläge zum Handelsbeginn ein. Nachdem sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf einen wechselseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt haben, hat die chinesische Regierung angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Autos ab dem 1. Juli von 25 auf 15 Prozent senken werde. Die Importzölle auf Autoteile werden auf 6 Prozent gesenkt von bisher 8 bis 25 Prozent. Der Automobilsektor ist ein wichtiger Schwerpunkt der Gespräche zwischen Chinesen und Amerikanern.

Adobe übernimmt die E-Commerce-Firma Magento Commerce für 1,68 Milliarden Dollar. Mit der Übernahme, die Adobe auf eine Höhe mit Salesforce bringen soll, ergebe sich ein Umsatzvolumen von rund 13 Milliarden Dollar. Die Aktie legte nachbörslich um 0,8 Prozent zu, zeigt sich vorbörslich noch inaktiv.

Für Micron geht es um weitere 5,1 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Handelspause an Pfingstmontag wird auch wieder am deutschen Aktienmarkt gehandelt. Positive und negative Impulse heben sich gegenseitig auf. Für Zuversicht sorgt, dass sich USA und China auf dem Weg zu befinden scheinen, ihren Handelskonflikt beizulegen. Sorgenfalten rufen aber die Entwicklungen in Italien und die US-Sanktionen gegen Iran hervor. Der Mailänder Index zeigt sich unterdessen um ein halbes Prozent von seinem kräftigen Rücksetzer des Vortages erholt. Der italienische Markt dürfte weiter eine Art Eigenleben führen, allerdings nicht ohne dass davon auch Störfeuer auf die Nachbarbörsen und den Euro ausgehen. Grund ist das Regierungsprogramm der beiden eurokritischen Regierungsparteien. Die Sorge vor einer laxeren Ausgabenpolitik und steigenden Verschuldung hat die italienische Zehnjahresrendite bereits auf 2,40 Prozent katapultiert. Vor Wochenfrist lag sie noch unter 2 Prozent. Aktuell entspannt sich die Lage leicht. Zur Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es derweil auch kritische Töne. "Die US-Börsen haben davon profitiert, dass China künftig mehr Waren in den USA kaufen will", so ein Marktteilnehmer. Diese Entspannung im Handelskonflikt könnte aber dazu führen, dass die Chinesen sich bei europäischen Produkten zurückhalten werden. Der Subindex der europäischen Automobilaktien legt um 0,6 Prozent zu. China senkt die Importzölle auf Autos. Auch die Zulieferer profitieren, hier wird der Importzoll ebenfalls gesenkt. Fiat legen um 1,5 Prozent zu, VW steigen um 1 Prozent und BMW um 1,3 Prozent. Ansonsten halten sich bei den Branchen Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1810 +0,13% 1,1766 1,1766 -1,7% EUR/JPY 131,06 +0,08% 130,70 130,26 -3,1% EUR/CHF 1,1760 +0,01% 1,1743 1,1751 +0,4% EUR/GBP 0,8781 -0,01% 0,8771 1,1453 -1,2% USD/JPY 110,98 -0,05% 111,09 110,70 -1,5% GBP/USD 1,3450 +0,13% 1,3414 1,3474 -0,5% Bitcoin BTC/USD 8.298,59 -1,5% 8.357,88 8.092,15 -39,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während der Nikkei-225 im Minus schloss, schaffte der Schanghai-Composite nach einer Schlussrally noch ganz knapp den Sprung ins Plus. Allerdings war die klar positive Tendenz vom Wochenbeginn vor dem Hintergrund der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zunächst wieder verflogen. Die Blicke der Investoren sind auf die laufenden Verhandlungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt und die konkreten Ergebnisse gerichtet. In Tokio zeigten sich vor allem Versicherer und Bankenwerte mit Abgaben. Bremsend wirkte auch die leichte Erholung des Yen, der allerdings zwischenzeitlich abgerutscht war. Die BoJ wird nach den Worten ihres Chefs Kuroda ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, bis sich die Inflation dauerhaft dem Zielwert von 2 Prozent annähert. Wenn dieses Ziel in Sicht sei, werde die Zentralbank die Märkte auch wissen lassen, wie sie den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik im Detail bewerkstelligen will. In China schloss der Schanghai-Composite mit einem marginalen Plus. Auch am Vortag hatte der Index mit einem Schlussspurt noch den Sprung in positives Terrain geschafft. Ein positiver Impuls kam von der Entwicklung um den chinesischen Telekomkonzern ZTE. Die USA und China haben sich offenbar in groben Zügen auf einen Deal verständigt. In Sydney gab der S&P/ASX-200 etwas stärker nach und markierte damit den vierten Handelstag in Folge ein Minus. Healthscope verloren 2,4 Prozent. Der Krankenhausbetreiber will seine Bücher nicht für zwei potenzielle Kaufinteressenten öffnen. Sony verloren 2 Prozent. Der Konzern übernimmt einen Anteil an Emi.

CREDIT

Italienische Anleihen stehen erneut im Blick. Der Spread zu Bundesanleihen ist wieder etwas zusammengelaufen auf 181,5 Basispunkte von 185 Basispunkten am späten Montag. Die Commerzbank bleibt skeptisch: "Eine schnelle Beruhigung ist unwahrscheinlich", so das Haus. Die Analysten halten je nach Entwicklung eine Ausweitung auf 200 Basispunkte für denkbar. "Die Frage ist zunächst, ob Präsident Sergio Mattarella nun Giuseppe Conte tatsächlich zum Regierungschef ernennt", sagt ein Händler. Danach werde sich zeigen, ob der Jura-Professor tatsächlich Akzente setzen könne oder lediglich Spielball der 5-Sterne und Lega Nord werde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post DHL Supply Chain stärkt Präsenz in Kolumbien mit Übernahme

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain hat einen der größten kolumbianischen Logistikdienstleister Suppla Group übernommen, um ihre Präsenz in der Andenregion zu stärken. Verkäufer ist der kolumbianische Investor Valorem SA, der im Januar mitteilte, dass die beiden Unternehmen sich über die Transaktion prinzipiell geeinigt hätten.

CTS steigt mit Übernahme in spanischen Live-Entertainment-Markt ein

Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim steigt mit einer Übernahme in den spanischen Live-Entertainment-Markt ein. Das MDAX-Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben 63,5 Prozent am spanischen Konzert- und Festival-Veranstalter Doctor Music.

Lucien Favre wird neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Lucien Favre wird das Amt zur neuen Saison ab dem 1. Juli übernehmen, wie die im SDAX notierte Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mitteilte. Favre erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Grammer übernimmt US-Spezialanbieter TMD

Der Autozulieferer Grammer übernimmt für rund 271 Millionen US-Dollar das US-Unternehmen Toledo Molding & Die (TMD). TMD ist ein Spezialanbieter für die Entwicklung und Herstellung thermoplastischer Produkte und Applikationen vorwiegend für den Fahrzeuginnenraum für die Automobil- und Automobilzulieferindustrie.

Airbus und EU-Staaten passen nach WTO-Urteil Darlehensbedingungen an

Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien auf Änderungen bei den Darlehensbedingungen für den A380 und den A350XWB verständigt. Damit reagierten Airbus und die betroffenen EU-Mitgliedsstaaten auf das jüngste Urteil der Welthandelsorganisation, demzufolge die vier Länder unerlaubte Beihilfen an Airbus gezahlt haben sollen.

OMV verlängert Vertrag von CFO Florey bis 2021

Der österreichische Ölkonzern OMV bindet seinen Finanzvorstand Reinhard Florey für zwei weitere Jahre. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Floreys Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Er hat das Amt des CFO seit dem 1. Juli 2016 inne.

Credit Agricole gewinnt Steuerprozess um Verkauf von Emporiki

