Nun also doch: Die Aussagen des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg im Europaparlament können am heutigen Dienstagabend im Internet mitverfolgt werden. Auf der Homepage des Europaparlaments wird es ab 18.15 einen Live-Stream geben. Wochenlang rätselten die Medien, ob Zuckerberg persönlich in Brüssel erscheinen würde, um die Fragen der Abgeordneten zum Skandal um Cambridge Analytica, zum Datenschutz des Sozialen Netzwerkes und zur möglichen Beeinflussung von Wahlen zu beantworten. Nachdem feststand, ... (Claudia Wallendorf)

