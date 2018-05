Thyssenkrupp schießen am Dienstagmittag um knapp 7 Prozent in die Höhe. Ein Aktienhändler verweist auf eine Kreisemeldung bei Bloomberg, nach der der aktivistische Investor Singer über seinen Hedgefonds Elliott bei Thyssenkrupp über 5 Prozent der Aktien zusammenkaufen wolle. "Hier dürften einige Shorties nervös geworden sein und ihre Positionen geschlossen haben", so ein Marktteilnehmer.

May 22, 2018

