WilsonHCG, globaler Markführer und Premium-Anbieter innovativer Personalbeschaffungslösungen, erweitert mit der Ernennung von Phil Brakewell zum Director den Geschäftsbereich Executive Search.

Brakewell, der über 14-jährige Führungserfahrung in der Personalbeschaffung mitbringt und jüngst als Leiter der Executive-Search-Tätigkeit für ResourceBank fungierte, wird die entsprechenden Bemühungen von WilsonHCG in der EMEA-Region leiten. Vor seinem Wechsel zu ResourceBank hatte Brakewell eine beratende und beschaffende Führungsposition bei Hitchenor Wakeford und The Caudwell Group inne, wo er für die Entwicklung der internationalen Geschäfte verantwortlich war und innovative Suchlösungen im Auftrag verschiedener Kunden vorantrieb.

"Der Ruf von WilsonHCG spricht für sich", sagte Brakewell. "WilsonHCG passt seine wichtigsten Serviceangebote an und dazu gehört auch Executive Search -, um individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen, und ich freue mich, Teil dieses engagierten, innovativen Teams zu sein. Die neue Position als Director von EMEA beweist unser Bekenntnis zum Executive Search sowie zu den Kunden von WilsonHCG in der gesamten Region."

Brakewell arbeitet Hand in Hand mit Jonathan Edwards, dem Vorstand für Executive Search bei WilsonHCG, der diesen Geschäftsbereich seit April 2017 geleitet hat. In den letzten zwölf Monaten hat sich das Team vervierfacht und seine Präsenz und Lösungen weltweit verbreitet. WilsonHCG konnte seit 2016 seine Erträge im Jahresvergleich verdoppeln.

"Ich bin seit April 2017 bei WilsonHCG, und es ist unglaublich, in welch kurzer Zeit der Geschäftsbereich so stark gewachsen ist", sagte Edwards. "Wir beobachten ein unglaubliches Wachstum und werden auf diesem Erfolg in den kommenden Jahren aufbauen. Durch Phil Brakewells Expertise werden wir mit der globalen Ausdehnung unserer Executive-Search-Tätigkeit in der EMEA-Region das Wachstum weiter ankurbeln."

Brakewell tritt WilsonHCG bei, nachdem Forbes im zweiten Jahr in Folge den Anbieter von Personalbeschaffungslösungen als eines der besten US-Unternehmen zur Vermittlung von Führungskräften erwähnt hat. 2018 erreichte WilsonHCG den 132. Rang und stieg somit fast 100 Positionen vom 220. Rang aus dem Jahr 2017 nach oben.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist der globale Marktführer und Premium-Anbieter im Bereich innovativer Personalbeschaffungslösungen und geht nach dem Prinzip vor, mit seinen Kunden eine echte Partnerschaft zu pflegen. Bei WilsonHCG führen die Beziehungen, die wir aufbauen, zu den Ergebnissen, die unsere Kunden erzielen. Better People, Better Business.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180522005384/de/

Contacts:

WilsonHCG

Richard Ward

+1.715.214.9144

Richard.Ward@WilsonHCG.com