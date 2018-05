DIW-Chef Marcel Fratzscher hat mit Blick auf einen möglichen politischen Kurswechsel in Italien vor massiven Auswirkungen gewarnt. "Die neue italienische Regierung muss sich dringend zu einer soliden Wirtschaftspolitik und zu Europa bekennen, ansonsten sehe ich eine zunehmende Gefahr einer Panik an den Finanzmärkten", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage Italiens sei "gefährlich".

In Italien könnte eine EU-kritische Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega die neue Regierung bilden. Die Pläne der zwei Parteien, vom Sparkurs gemäß den EU-Vorgaben abzurücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchzusetzen, sorgen schon seit Tagen angesichts der hohen Staatsverschuldung für Unruhe.

Fratzscher sagte, zwar befinde sich die italienische Wirtschaft in einem Aufschwung. Die populistische Rhetorik der möglichen neuen Regierung aber verunsichere Unternehmen und Märkte. Die prekäre politische Lage in Italien erhöhe die Unsicherheit über die Zukunft Europas. "Dadurch steigt die Verantwortung der neuen Bundesregierung, den Fliehkräften in Europa entgegenzuwirken und zusammen mit Frankreich einen konkreten Reformplan für Europa anzubieten. Deutschland wird sich der Lage in Italien nicht entziehen können und sollte besser jetzt handeln, als auf eine erneute Schieflage reagieren zu müssen."/hoe/DP/she

