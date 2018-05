Die zweite Solaranlage auf dem Dach der Universitätsbibliothek des Dar al-Kalima University College of Arts & Culture in Bethlehem ist nun in Betrieb. Die Anlage wurde mit Unterstützung der Landesregierung Baden-Württemberg und Wirsol realisiert. Die Anlage mit ihren 254 Modulen hat eine Leistung von knapp 70 Kilowatt peak und produziert etwa 130.000 Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr. 500 Studierende ...

