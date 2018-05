Schwalbach am Taunus (ots) -



Mit dem unwiderstehlichen Frischekick von Lenor Unstoppables ist man nicht zu stoppen! Ob auf dem Spielfeld oder der Tribüne - mit der unaufhaltsamen Frische fühlt man sich für jegliche Herausforderungen gewappnet und ist jederzeit bereit für Höchstleistungen, genau wie der Rekordmeister FC Bayern München.



Sport ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens - egal, ob man Profi- oder Freizeitsportler ist oder sein Lieblingsteam beim großen Spiel anfeuert. Gleichzeitig bringt der aktive Lifestyle aber die fast unmögliche Herausforderung mit sich, die Sportkleidung lange frisch zu halten.



Das Lenor Unstoppables Wäscheparfüm in der neuen Variante "Active" löst dieses Problem, denn es sorgt dank innovativer Anti-Geruch-Technologie und hocheffektivem Duftabgabesystem für unaufhaltsame und unwiderstehliche Frische. Da es keine weichmachenden Inhaltsstoffe enthält, ist es perfekt für Sport- und Funktionskleidung geeignet, die durch ihre Beschaffenheit schnell schlechte Gerüche annimmt.



Die Partnerschaft von Lenor Unstoppables und dem FC Bayern München ist am 19. Mai 2018 mit einem mitreißenden TV-Spot (https://www.for-m e-online.de/haus-garten/waesche/artikel/video-lenor-neuer-spot) gestartet, in dem die FC Bayern-Spieler Thomas Müller, David Alaba und Robert Lewandowski dem unwiderstehlichen Frischekick der Lenor Unstoppables verfallen. Der 25-Sekünder zeigt die drei Spieler, wie sie nach einem erfolgreichen Spiel voller Höchstleistungen beim Ausziehen der Trikots die überraschende Frische ihrer mit Lenor Unstoppables gewaschenen Trikots genießen. Eine Frische, die so unwiderstehlich ist, dass die Spieler beim Trikottausch nach dem Spiel ihre Trikots nicht abgeben wollen.



Das Gefühl, sich in der Kleidung lange frisch zu fühlen, hat auch einen positiven und entscheidenden Einfluss auf das eigene Befinden. So sieht es auch Thomas Müller: "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selbst ein bisschen unwohl fühlt, weil man unangenehm riecht." David Alaba ergänzt: "Ein guter Duft ist einfach wichtig. Wenn man gut riecht, beginnt man den Tag direkt viel selbstbewusster." Mit mehr Selbstbewusstsein kann man sich auf die entscheidenden Herausforderungen fokussieren, in einem so erfolgreichen Verein wie dem FC Bayern München ist dies besonders wichtig. Robert Lewandowski betont: "Bei Bayern muss man immer Gas geben, 100 Prozent vorbereitet sein und hoch konzentriert bleiben." Und für das perfekte Spiel müssen natürlich alle Komponenten in Höchstform sein, auch die Trikots.



Neben dem aufmerksamkeitsstarken TV-Spot wird die Kampagne von weiteren Kommunikationsmaßnahmen, wie z. B. PR-Aktivitäten, Digital und Out of Home begleitet. Im Handel wird es ab August zudem Aufsteller und Displays geben.



NEU ab August: Lenor Unstoppables "Active"-Variante sorgt für den besonderen Frischekick



- Bietet Schutz vor schlechten Gerüchen dank innovativer Anti-Geruch-Technologie, die sowohl auf die Kleidung als auch die Duft-Wahrnehmung wirkt. - Mit neuem, hocheffektivem Duftabgabesystem, das in Stresssituationen Frische freisetzt - ob auf der Tribüne oder nach 90 Minuten Höchstleistungen auf dem Spielfeld. - Ist besonders für Sport- und Funktionskleidung geeignet, in deren synthetischen Fasern sich unangenehme Gerüche leicht festsetzen können.



Das neue Lenor Unstoppables "Active" ist ab August für 6,99 EUR UVP* (210 g) im Handel erhältlich.



* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.



