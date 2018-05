Beitrag von Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank. Der jüngste Bundestagswahlkampf war geprägt von gleich mehreren Schlagwörtern. Zwischen Migration, innerer Sicherheit und Gerechtigkeit tauchte vor allem ein Begriff immer wieder auf, mit dem gerade jüngere Wähler gewonnen werden sollten. Die Rede ist von der Digitalisierung.

Was für die Politik ein schönes Buzzword für den Stimmenfang ist, birgt allerdings einiges in sich. Und man ist sich nicht sicher, ob in Berlin schon angekommen ist, was die tatsächlichen Herausforderungen der vielzitierten Digitalisierung sind.

Stark ausbaufähig

Fakt ist, dass Digitalisierung die Zukunft ist - wer international wettbewerbsfähig sein will, muss bei dieser Entwicklung am Ball bleiben. Manch einer aus dem Mittelstand hat das schon begriffen - so fordert die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand von der Politik ein höheres Tempo bei der Digitalisierung, schnellere Netze und die Erschließung neuer Flächen mit Breitband.

Allerdings wird auch deutlich, dass noch eine Menge kleinerer und mittlerer Unternehmen, sogenannter KMUs, bei der konsequenten Umsetzung hin zur digitalen Welt einen weiten Weg vor sich hat: Der Wirtschaftsindex DIGITAL von Kantar TNS, der den Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft misst, erreichte im vergangenen Jahr gerade einmal 54 von 100 möglichen Punkten. Auch laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und der IW Consult erreichen 90 Prozent der Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern und zwei Drittel der Firmen mit 20 bis 99 Beschäftigten gerade einmal die unterste Kompetenzstufe bei der Umsetzung auf die Industrie 4.0 - also bei der intelligenten Vernetzung und Automatisierung von Maschinen, Prozessen und Produkten über die komplette Wertschöpfungskette hinweg. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bringt es auf den Punkt: Sie bezeichnet die Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen in Deutschland ...

