Der QMI-Bericht von PubMatic für Q1 2018 meldet bei monetarisierten Impressionen in mobilen Apps Steigerung um 84 % ggü. dem Vorjahr weltweit

REDWOOD CITY, Kalifornien, 22. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, die Publisher-orientierte Sell-Side Platform (SSP) für eine offene Zukunft der digitalen Medien, veröffentlichte heute ihren ersten Quarterly Mobile Index (QMI) (https://pubmatic.com/reports/qmi-q1-2018/) für 2018, der sich mit den wichtigsten Trends im Bereich Mobile Advertising für das erste Quartal beschäftigt. Der Bericht enthält Highlights rund um das Wachstum der Werbung in mobilen Apps, den weiteren Ausbau der Header-Bidding-Akzeptanz im mobilen Inventar und die Ausweitung der kanalübergreifenden Monetarisierung.

Durch die Einführung von In-App-Header-Bidding auf dem Markt haben sich die Monetarisierungsmöglichkeiten für Entwickler mobiler Apps deutlich verschoben. Wie in früheren QMI-Berichten (https://pubmatic.com/reports/qmi-q4-2017/) bereits dargestellt, ist Header Bidding im mobilen Web-Inventar bereits zum Mainstream geworden. Mit der Ausweitung auf das App-Inventar eröffnet sich weiteres erhebliches Wachstumspotenzial. Die weltweiten App-Impressionen, die von PubMatic monetarisiert wurden, stiegen im 1. Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um 84 Prozent, deutlich mehr als die Wachstumsrate von 28 Prozent beim mobilen Web-Inventar für den gleichen Zeitraum. Mit einem Anteil von 59 Prozent machen Apps mittlerweile den Großteil der von PubMatic monetarisierten mobilen Impressionen aus.

"Dank der Fortschritte in der Monetarisierungstechnologie wie beispielsweise serverseitige Header-Bidding-Integrationen können App-Entwickler jetzt mit ihren Demand-Partner-Setups experimentieren, um den optimalen Ertrag zu finden", erläuterte Nishant Khatri, VP für Produktmanagement und Ad Serving bei PubMatic und Vorstandsmitglied beim IAB Mobile Marketing Center of Excellence. "Wir sind stolz darauf, an der Spitze der programmatischen Innovation zu stehen, wobei wir nicht nur erhöhte Monetarisierungsmöglichkeiten, sondern auch ein verbessertes Benutzererlebnis, insbesondere bei Impressionen auf Handheld-Geräten, nachweisen können."

Die Daten des QMI Q1/2018 von PubMatic zeigen auch ein deutliches Wachstum der mobilen Werbung über PMPs und die offene Börse. PMPs und andere programmatische Direktkanäle bieten Schutz vor Betrug und Markenrisiken sowie eine verstärkte Kontrolle für Publisher und Einkäufer. Infolgedessen ist das mobile PMP-Impressionsvolumen im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent gestiegen. Dieser Trend zur Qualität hat auch das gesamte programmatische Ökosystem erfasst. So konnten auch mobile Impressionen, die über die offene Börse monetarisiert wurden, im Q1 2018 um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen.

Weitere Highlights aus dem Quarterly Mobile Index Q1 2018 sind:

Die Zahlen von Header-Bidding-Impressionen stiegen im Jahresvergleich um 70 Prozent, wobei der Mobilbereich für einen Großteil des Wachstums (110 Prozent) verantwortlich ist.

Technologie, Nachrichten sowie Unterhaltung und Freizeit waren die Top-Branchen für die mobile Monetarisierung sowohl auf den offenen Börsen als auch auf den privaten Marktplätzen.

Durchschnittliche eCPMs von mobilen PMP boten im ersten Quartal 2018 einen Aufschlag von 170 Prozent gegenüber der offenen Börse.

Die mobile Videowerbung nahm weiter zu, wobei im ersten Quartal 2018 fast vier von zehn Videoimpressionen über die PubMatic-Technologie auf Handheld-Geräte ausgeliefert wurden.

Den vollständigen Quarterly Mobile Index Q1 2018 (https://pubmatic.com/reports/qmi-q1-2018/) finden Sie auf der Website von PubMatic.

QMI-METHODIK

Das Ertrags- und Datenanalyseteam von PubMatic analysiert monatlich über zehn Billionen Gebote von Werbetreibenden, wofür die branchenführenden Analysefunktionen des Unternehmens genutzt werden. Der QMI Q1 2018 berücksichtigt Impressionen, Umsätze und eCPM-Daten aus diesen Berichten, um eine übergeordnete Analyse der wichtigsten Trends in der mobilen Werbebranche zu liefern. Die Daten stammen aus dem ersten Quartal 2018 (1. Januar bis 31. März 2018) sowie aus der entsprechenden Vorjahresperiode. Die Begriffe "monetarisierte Impressionen" oder "bezahlte Impressionen" sind definiert als Impressionen, die über die PubMatic-Plattform verkauft wurden. "eCPM" sind die effektiven Kosten pro Tausend Impressionen.

Über PubMatic

PubMatic ist eine Publisher-orientierte Sell-Side Platform (SSP) für eine offene Zukunft der digitalen Medien. PubMatic handelt nach dem Ansatz "Publisher first" und bietet damit den Werbetreibenden einen Zugang zu Premiuminventar im großen Stil. Zum Einsatz kommen führende Omni-Channel-Umsatzautomatisierungstechnologieren und Tools der Enterprise-Klasse für Medieneinkäufer. Mit über zehn Billionen Advertiser-Geboten pro Monat hat PubMatic eine globale Infrastruktur geschaffen, die die Monetarisierung für Publisher und die Kontrolle über ihr Anzeigen-Inventar vorantreibt. Seit 2006 hat der Fokus von PubMatic auf Daten- und Technologieinnovation den Aufstieg der gesamten programmatischen Branche vorangetrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und betreibt weltweit 13 Büros und 6 Rechenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Marke von PubMatic Inc. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Diese Pressemitteilung und der QMI können Unrichtigkeiten enthalten. Der QMI basiert auf operativen Daten, die nicht von Dritten validiert oder überprüft wurden. Beide Dokumente können zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ergebnisse und andere noch nicht eingetretene Ereignisse enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zukünftiger Risiken und Unsicherheiten erheblich von den von PubMatic geäußerten Erwartungen abweichen. PubMatic beabsichtigt nicht, die in dieser Pressemitteilung oder im QMI enthaltenen Informationen zu aktualisieren, falls sich die darin enthaltenen Informationen oder Aussagen als unrichtig erweisen sollten.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PubMatic, Inc. via Globenewswire



BlastPRpubmatic@blastpr.com (mailto:pubmatic@blastpr.com)