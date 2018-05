Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Medela, der führende weltweit tätige Hersteller von Milchpumpen, unterzeichnete am 18. Mai eine Vereinbarung darüber, im Nationalen Hi-Tech-Distrikt Changzhou (Changzhou National Hi-Tech District, "CND") eine auf den chinesischen Markt ausgerichtete Produktionsstätte zu errichten. Nach ihrer Fertigstellung wird dies die erste Produktionsstätte des Unternehmens in der Region Asien/Australien/Ozeanien (APAC) sein. Die Einrichtung wird zunächst Milchpumpen herstellen, schließlich jedoch als das Geschäftszentrum des Unternehmens in der Region dienen. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Changzhous stellvertretender Bürgermeister Liang Yibo sowie Mitglieder der obersten Leitung des CND teil, darunter CND-Verwaltungsausschussdirektor Chen Zhengchun und die Vizedirektoren der Changzhou-Xinbei-Industriezone Xu Yawei und Yu Hongqin.



Medela, das 1961 gegründet wurde, ist in Baar, Schweiz ansässig. Während seiner über 50-jährigen Geschichte hat sich das Unternehmen von einem kleinen Familienunternehmen, das hauptsächlich den Schweizer Markt bediente, zu einem führenden weltweit tätigen Anbieter von Milchpumpen und auf Unterdruck basierenden medizinischen Lösungen gewandelt.



China hat sich seither zu Medelas weltweit zweitgrößtem Markt entwickelt und gewinnt weiter an Bedeutung. Nach einem Jahr mit Analysen und Bewertungen entschied sich das Unternehmen, im "Industriepark Leben und Gesundheit" (Life and Health Industrial Park) des CND eine Produktionsstätte zu errichten, um damit die steigende Nachfrage nach hochwertigen Milchpumpen in China und der weiteren APAC-Region abzudecken.



Der CND pflegt schon seit Längerem Geschäftsbeziehungen mit der Schweiz und hat sich zu einem der bevorzugten Standorte für Schweizer Unternehmen entwickelt, die in der Region des Yangtse-Flussdeltas eine Produktionsstätte errichten möchten. Vierzehn schweizerische Unternehmen haben sich bereits für den CND als Betriebsstandort entschieden, darunter Mettler Toledo und GF Machining Solutions. Mit der Unterstützung durch das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie beschleunigt der CND den Ausbau des chinesisch-schweizerischen Industrieparks - mit dem Ziel, über industrielle Entwicklung, über Innovation in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Energie und Umweltschutz sowie über Bildungs- und geisteswissenschaftliche Projekte seine Verbindungen mit der Schweiz weiter zu stärken.



Vor der Unterzeichnungszeremonie traf Changzhous stellvertretender Bürgermeister Liang Yibo die von Medela-Verwaltungsratspräsident Michael Larsson geführte Delegation.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693746/Medela_Changzhou.jpg



OTS: Changzhou National Hi-Tech District newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82709.rss2



Pressekontakt: Zhongliang Wang +86-519-8512-7305 759965867@qq.com