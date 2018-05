-------------------------------------------------------------- Programm zum Workshop http://ots.de/L1kKZH --------------------------------------------------------------



Erlangen (ots) - Am 26. Mai 2018 kommen 40 Medizinstudierende nach Erlangen zum Workshop "Chirurgie zum Mitmachen". Zum ersten Mal werden Studierende im Rahmen der bundesweiten Workshop-Reihe die Möglichkeit haben, sich auch am OP-Roboter zu üben. Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) veranstaltet den eintägigen Workshop gemeinsam mit der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen unter der Leitung von Prof. Dr. med. Stephan Kersting.



Interessierte Studierende sollen sich von erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen für die Chirurgie begeistern lassen und dabei wichtige Techniken kennenlernen und trainieren. Die Veranstaltung ist Teil der Nachwuchskampagne des BDC "Nur Mut! Kein Durchschnittsjob: ChirurgIn".



Naht- und Knotentechniken, Thoraxdrainagen, Minimalinvasive Chirurgie am Simulator, Osteosynthese und vieles mehr stehen bei den Arbeitsstationen auf dem Programm. Die Studierenden bekommen einen umfangreichen Einblick in Zusammenhänge, die sie im chirurgischen Alltag erwarten, und können die Gelegenheit nutzen, mit Chirurginnen und Chirurgen ins Gespräch zu kommen.



Nachwuchskampagne "Nur Mut! Kein Durchschnittsjob: ChirurgIn"



Seit 2008 informiert der BDC potenziellen Nachwuchs nicht nur realitätsnah über das Berufsbild ChirurgIn, sondern hebt mit der Kampagne auch die faszinierenden Seiten der Chirurgie hervor. Mit den Workshops "Chirurgie zum Mitmachen" werden Studierende praktisch an die Chirurgie herangeführt. "ChirurgIn ist weit mehr als ein Durchschnittsjob - Wir zeigen jungen Medizinern wie abwechslungsreich und faszinierend dieser Beruf ist", so BDC-Präsident Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer.



Termin: 26.05.2018 von 09.00-16.30 Uhr



Programm: www.chirurgIn-werden.de



Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. med. Stephan Kersting Lehrstuhl für Allgemein- und Viszeralchirurgie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Veranstaltungsort: Universitätsklinikum Erlangen, Klinik für Chirurgie Krankenhausstraße 12 Eingang Maximiliansplatz 91054 Erlangen



Akkreditierung erforderlich



OTS: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73254.rss2



Pressekontakt: Julia Weilbach Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Berufsverband der Deutschen Chirurgie e.V. Luisenstraße 58/59 10115 Berlin Tel.: 030/28004-200 E-Mail: weilbach@bdc.de