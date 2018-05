Bruin Point Helium kündigt geplante Namensänderung an DGAP-News: American Helium Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Bruin Point Helium kündigt geplante Namensänderung an 22.05.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bruin Point Helium kündigt geplante Namensänderung an Vancouver, British Columbia, Kanada. 1. Mai 2018. Bruin Point Helium Corp. (das "Unternehmen" oder "Bruin Point") (TSX Venture: BPX) schlägt eine Änderung ihres Namens zu "American Helium Inc." vor. Die Namensänderung wurde vom Board of Directors gemäß der Unternehmenssatzung genehmigt und unterliegt der jetzt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. David Sidoo, Chairman, sagte: "Aufgrund der Art unserer Explorations- und Entwicklungsarbeiten haben wir uns dazu entschieden, den Namen des Unternehmens zu American Helium Inc. zu ändern. Die Markenentwicklung ist unserer Ansicht nach bezeichnender für unseren Fokus auf den nordamerikanischen Heliummarkt. Nordamerika ist der führende globale Heliumverbraucher. Es steht jedoch Versorgungsengpässen gegenüber, die ein direktes Ergebnis einer Vielzahl von Umständen, sowohl inländisch als auch international, sind. Wir zielen darauf, uns als einen führenden Heliumproduzenten in Nordamerika zu positionieren und unser neuer Name reflektiert dies." Für weitere Informationen über Bruin Point besuchen Sie bitte http://www.bruinpoint.com/. Über Bruin Point Helium Bruin Point Helium Corp. mit Hauptsitz in British Columbia, Kanada, erkundet ihre 17.767 Acre umfassenden Landflächen (100% Betriebsbeteiligung (WI) und 87,5% Nettoumsatzbeteiligung (NRI) in allen 12 Pachtgebieten) nach Helium im südöstlichen Bezirk des Carbon County, Utah. Mit möglicherweise signifikanten Heliumvorräten ist Bruin Point Helium bereit, die Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch den steigenden Heliumpreis bietet. Der Grund für den Preisanstieg ist die zunehmende Nachfrage nach Helium weltweit, die durch neue Technologieanwendungen angetrieben wird. Bruin Point Helium Corp. ist an der TSX Venture Exchange notiert. Kontakt: Bruin Point Helium Corp., Lawrence Pemble: Email: Lawrence@bruinpoint.com Bruin Point Helium Corp. #1305 - 1090 W. Georgia Street Vancouver, BC V6E 3V7 Kanada Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 22.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: American Helium Inc. Suite 1305, 1090 W. Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 685 9316 E-Mail: info@bruinpoint.com Internet: www.bruinpoint.com ISIN: CA11680N1033 WKN: A2JSJT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688311 22.05.2018

ISIN CA11680N1033

AXC0213 2018-05-22/14:59