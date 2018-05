Zürich - Rosige Aussichten für Schweizer Unternehmen: Die Finanzchefs sehen die Konjunkturentwicklung so positiv wie noch nie seit 2009. Mit den voraussichtlich höheren Erträgen soll stärker investiert werden. Die CFOs fühlen sich gemäss der neuen Deloitte-CFO-Umfrage weitgehend sicher - als wachsendes Risiko sehen sie aber den Fachkräftemangel. Auf europäischer Ebene geht der Wirtschaftsaufschwung weiter, es klaffen aber Unterschiede: Grossbritannien leidet zurzeit im Schatten der Brexit-Wolken, Frankreich steht hingegen unter dem Einfluss des Macron-Hochs.

Die Schweizer CFOs haben die Entwicklung der Konjunktur seit Beginn der Umfrage 2009 noch nie so positiv eingeschätzt. Der Optimismus ist seit dem Frankenschock stetig gestiegen. 88% sehen die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten positiv und nur 3% rechnen mit einer Rezession. Die finanziellen Unternehmensaussichten für die nächsten 12 Monate bleiben etwas unter dem Rekordwert vom Herbst 2017, erreichen aber immerhin das zweitbeste Ergebnis seit dem der Freigabe des Wechselkurses durch die Nationalbank. Mehr als zwei Drittel (68%) sind optimistisch, nur 11% rechnen mit schlechteren Ergebnissen. Mit nur kleineren Veränderungen bleiben die Unternehmensaussichten damit seit Ende 2016 äusserst positiv.

«Die Abschwächung des Schweizer Frankens und der anhaltende Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone unterstützen die Schweizer Exportindustrie. Diese hatte ihre Wettbewerbsfähigkeit zuvor, trotz der Herausforderungen der Finanzkrise und dann des Wechselkursschocks, grösstenteils erhalten oder sogar steigern können. Sie profitiert nun besonders stark vom verbesserten Umfeld und wirkt belebend auf die Schweizer Wirtschaft», sagt Michael Grampp, Chefökonom von Deloitte Schweiz.

Umsätze und Margen im Plus

Laut der bei 100 Schweizer CFOs von mittleren und grösseren Unternehmen durchgeführten Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte sollten die Umsätze in den kommenden zwölf Monaten mehrheitlich steigen. Über drei Viertel (77%) rechnen mit einem Wachstum, nur 12% befürchten einen Rückgang. Die Zahlen liegen damit auf ähnlich hohem Niveau wie in der Vorperiode. Angestiegen sind hingegen die Margen-Erwartungen: Inzwischen rechnen 46% mit steigenden Margen, im Herbst 2017 waren es noch 41% gewesen.

Die von den CFOs wahrgenommene Unsicherheit nimmt seit dem Frankenschock laufend ab: Waren es Anfang 2015 noch 81%, die eine hohe Unsicherheit im finanziellen und wirtschaftlichen Umfeld wahrnahmen, sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...