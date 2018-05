Europa ohne Großbritannien - was kostet das und welche Branchen trifft es? Eine neue Studie versucht sich mit einer Antwort.

Die deutsche Volkswirtschaft dürfte relativ glimpflich davon kommen, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt. Laut einer Berechnung von Ökonomen des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo dürfte die jährliche Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 bis 0,23 Prozent sinken. Auftraggeber der Forschungsarbeit war die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, der Fokus der Studie lag daher auf Hessen. Es handelt sich um die erste volkswirtschaftliche Studie eines Bundeslandes zu den Brexit-Folgen.

Am Finanzplatz Frankfurt wird der Brexit von Branchenlobbyisten als Chance gesehen, Konkurrenten von der Themse an den Main zu locken. Denn die in London angesiedelten Banken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...