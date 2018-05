Hier geht's zum Video

Steigende US-Renditen und Aktien eher seitwärts. Was nun, Jewgeni Ponomarev von der HSBC? Jewgeni Ponomarev von der HSBC zeigt wie Bonus Cap Strukturen funktionieren, damit sie Sinn machen... Was wenn der DAX über dem Cap ist? Was, wenn die Barriere verletzt ist? Bzw eben nicht? Und warum ein Bonus Cap Zertifikat teurer ist als ein Direktinvestment erklärt Jewgeni Ponomarev im Gespräch mit Antje Erhard.