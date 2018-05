Hamburg (ots) - Jeder kennt ihn als Sonnenschein und Gute-Laune-Mensch: Kaya Yanar. Doch schaut man hinter seine Fassaden, zeigt er auch eine andere Seite. Exklusiv in Closer (EVT 23.5.) spricht der TV-Star über einen schweren Schicksalsschlag und beichtet, warum er sich danach professionelle Hilfe suchte.



Ein Jahr nach dem Durchbruch des Deutsch-Türken starb sein Vater. Für ihn brach eine Welt zusammen. "Nach dem Tod meines Vaters hatte ich das Gefühl, dass ich mit jemandem darüber reden muss. Ich hatte sehr an diesem Verlust zu knabbern", so Kaya Yanar. "Hinzu kamen meine Lebensumstände, mein Lebensgefühl in der damaligen Zeit. Nach dem großen Erfolg mit 'Was guckst du?!' war ich plötzlich berühmt und konnte mich nicht mehr unerkannt in der Öffentlichkeitbewegen. Es prasselte viel auf mich ein. Damit umzugehen, musste ich erst lernen." Er zog Konsequenzen, wagte den Schritt und ging zum Psychiater um die Trauer besser zu verarbeiten. "Er hat mir sehr geholfen. Es war eine Gesprächstherapie, die ich jedem, der sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, nur empfehlen kann."



Kurze Zeit später folgte für Kaya Yanar der nächste Schicksalsschlag. Der Vater seiner Freundin verstarb ganz plötzlich. "Das war richtig heftig für uns!", erzählte der Comedian. Doch durch Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung schafften die beiden die Ausnahmesituation zu überstehen. Und mit ihr hat Kaya Yanar anscheinend auch endlich die Richtige gefunden. "Bevor ich meine Freundin kennenlernte, war ich sieben Jahre Single. Bei meinen vorherigen Beziehungen war es immer so, dass ich mit meinen Freundinnen nicht zusammenziehen wollte. Ich hatte Bindungsängste, wollte meine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit nicht aufgeben. Aber heute kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, alleine zu leben, bin inzwischen ein absoluter Beziehungsmensch." Auch Hochzeit und Kinder sind anscheinend schon in Planung.



