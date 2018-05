Stuttgart (ots) - Jetzt bewerben für die "Healthy Living Awards" 2018: Die beiden Magazine "eat healthy" und "RUNNING" aus dem Hause DoldeMedien Verlag küren in diesem Jahr innovative und trendbewusste Produkte erstmalig in vier Bereichen - Food, Beauty, Fitness und Kitchen. Die "Healthy Living Awards" sind somit eine Erweiterung der beliebten "eat healthy Awards".



Bewertet werden die Produkte auch hier von einer hochkarätigen Fach-Jury. Diese besteht u.a. aus Köchen, Ernährungswissenschaftlern, Bloggern, Autoren, Gesundheits- und Fitnessexperten sowie Hautärzten. Die insgesamt 16 Jurorinnen und Juroren bewerten die Produkte jeweils nach Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Inhaltsstoffen. Die "Healthy Living Awards" 2018 werden in insgesamt 40 Kategorien vergeben.



Einreichungsschluss für die "Healthy Living Awards" 2018 ist der 28. September 2018. Informationen zur Teilnahme, zur Jury, zum Bewertungsverfahren und zur Einreichung gibt es unter www.healthyliving-awards.de.



Die Preisverleihung findet am 23. November im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport statt. Als KeyNoteSpeaker ist Ralph Goldschmidt geladen. Der diplomierte Sportwissenschaftler und Volkswirt zählt deutschlandweit zu den gefragtesten und besten Rednern. Zu seinen Kunden gehören die meisten DAX-30-Unternehmen, namhafte Mittelständler, zahlreiche Verbände und renommierte Global Player.



Über "eat healthy":



Das Food-Magazin "eat healthy" ist der leckere Ernährungsratgeber für alle, die gesund essen und fit bleiben möchten. Die Fachredaktion informiert über wichtige Trends und entwickelt alltagstaugliche Rezepte mit Varianten u.a. für die vegetarische, vegane, gluten- oder lactosefreie Ernährung. "eat healthy" erscheint im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.



Über "RUNNING":



Das Laufmagazin "RUNNING" erscheint sechs Mal im Jahr und informiert rund um das beliebte Hobby "Laufen". Spannende Reportagen zu den eindrucksvollsten Laufevents, ausführliche Informationen von Experten zu Ausrüstung, Medizin und Ernährung, sowie Produkttests und -übersichten.



