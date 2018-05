Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich bei ihrem Aufenthalt am Donnerstag und Freitag in China nach Angaben aus Regierungskreisen auf einen gleichberechtigten Zugang für deutsche Unternehmen zum chinesischen Markt stark machen. Angesichts von Besorgnissen in der deutschen Wirtschaft sei dies einer der "wirtschaftlichen Schwerpunkte, die der Kanzlerin wichtig sind", sagte ein mit den Beratungen eng vertrauter Regierungsvertreter in Berlin. "Es ist ein Trend, dass hier die Sorgen von deutschen Unternehmen vorhanden sind, und die werden wir auch ansprechen", kündigte er an.

Deutschland beklagt, es gebe derzeit viele Sektoren, in die deutsche Unternehmen in China gar nicht investieren dürften. In anderen Bereichen wie zum Beispiel der Automobilindustrie ist ein Engagement nur über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen möglich. China überlegt derzeit, die Bestimmungen zu lockern. "Wir wollen Gegenseitigkeit, Rahmenbedingungen haben, die in China ähnlich sind wie in Deutschland", betonte der Beamte vor diesem Hintergrund. Den Vorwurf, Deutschland betreibe Protektionismus, wies er zurück und betonte, "dass wir offen sind für chinesische Investitionen".

Merkel wird den Angaben zufolge auf ihrer Reise, die sie zunächst am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Peking und am Freitag dann zu Wirtschaftsterminen nach Shenzhen führt, von einer breit gefächerten Wirtschaftsdelegation begleitet. Insgesamt sollen 18 hochrangige deutsche Unternehmensvertreter aus zahlreichen Branchen vor Ort sein. Dort werden sie auch an einem Treffen des deutsch-chinesischen Wirtschaftsausschusses teilnehmen, bei dem Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang Reden halten.

Ausdrücklich begrüßte es der Regierungsvertreter zudem, dass China und die USA sich grundsätzlich in ihrem Handelsstreit geeinigt haben. Befürchtungen der Wirtschaft, eine dort vereinbarte deutliche Reduzierung des chinesischen Handelsdefizits mit den USA könnte zu Lasten der deutschen Exportunternehmen gehen, wollte der Beamte nicht ins Zentrum rücken. Dass China und die USA in einen Dialog eintreten wollten, sei "erst einmal gut", sagte er. Die Alternative wäre gewesen, dass die Zölle jetzt gekommen wären und China dann Gegenmaßnahmen ergriffen hätte. "Insofern sind diese Gespräche ein positives Zeichen, und wir sehen das gar nicht als negativen Effekt auf Deutschland." Der Dialog sei "eine sehr vernünftige Lösung", die auch der Haltung der EU entspreche, bei Ausnahmen von den Sanktionen über bestimmte Punkte mit den USA reden zu wollen.

May 22, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

