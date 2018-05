Bern - Die Entscheidung über die Wiedereröffnung des San-Bernardino-Tunnels kann erst morgen am späten Abend getroffen werden, wenn die provisorische Stabilisierung der Zwischendecke geprüft und abgenommen wird. Die Tunnelzwischendecke war beim Brand vom vergangenen Freitag beschädigt worden, so eine Medienmitteilung der ASTRA.

Am Freitag, dem 18. Mai, war ein von Süden her kommender deutscher Reisebus im San-Bernardino-Tunnel etwa 500 Meter vor dem Nordportal in Brand geraten. Alle 22 Personen, die sich im Bus befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Bundesamt für Strassen ASTRA dankt allen Einsatzkräften für ihre vorbildliche Arbeit, dank der die Evakuation ohne Tote oder Schwerverletzte verlief. Nicht nur die Ordnungskräfte, Feuerwehren, Ambulanzen und die Rega, sondern auch die einwandfrei funktionierenden ...

