BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die USA zu einer Einigung über die umstrittenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium aufgefordert. Die EU wolle "den freien, fairen und regelgebundenen Handel im Rahmen der WTO verteidigen und stärken", strecke aber "auch die Hand zum Dialog aus", sagte Altmaier nach einem Treffen der EU-Handelsminister in Brüssel laut seinem Ministerium. "Es liegt nun an den USA, die Hand zu ergreifen und eine Eskalation zum Schaden aller zu vermeiden", betonte der CDU-Politiker. Man biete den USA Gespräche über verschiedene Handelsthemen an, zum gegenseitigen Marktzugang für Industriegüter oder zu Energiefragen.

Gleichzeitig vertiefe die EU ihre Handelsbeziehungen in der Welt, betonte der deutsche Wirtschaftsminister. So hätten die Handelsminister der EU die Aufnahme von Freihandelsverhandlungen mit Australien und Neuseeland beschlossen. Darüber hinaus seien die Ergebnisse der bereits ausverhandelten Abkommen mit Japan und Singapur gebilligt worden. "Mit den Abkommen mit Japan und Singapur stärkt die EU ihre Handelsbeziehungen zur asiatisch-pazifischen Zukunftsregion", erklärte Altmaier. Dies schaffe auch neue Absatzmärkte für deutsche und europäische Produkte.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2018 09:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.