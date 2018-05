Für sinnvoll erachtet Michael Bissinger von der DZ Bank die neuen Vorgaben der Deutschen Börse für die Nebenwerte-Indizes MDax , TecDax und SDax . So sei beispielsweise die Trennung von Technologie- und klassischen Sektoren nicht länger zeitgemäß, argumentierte der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.

Künftig können Titel sowohl im TecDax als auch im Leitindex Dax oder im MDax beziehungsweise SDax enthalten sein. Dies sei vergleichbar mit den USA, wo Unternehmen beispielsweise in einem Nasdaq-Index und gleichzeitig im S&P 500 gelistet sind. Die Indexzugehörigkeit spiegelt damit laut Bissinger nach der Regelwerksänderung die Größenverhältnisse der deutschen Werte besser wider.

Zudem werde der TecDax dadurch aufgewertet, dass auch große deutsche Werte wie Deutsche Telekom , Infineon und SAP im Index enthalten sein können. Ein Ungleichgewicht werde durch die Begrenzung des Gewichts einzelner Titel im Index beschränkt. Aus dem Technologie-Index dürften die kleinsten Werte herausfallen und durch eben die genannten Dax-Schwergewichte ersetzt werden.

Die großen Unternehmen im TecDax könnten bei Investoren dadurch größere Aufmerksamkeit erlangen, dass sie zusätzlich im MDax gelistet sind. "Dies könnte die Nachfrage erhöhen und die Preise leicht positiv beeinflussen", sagte der Indexexperte. Alles in allem rechne er jedoch nicht mit größeren Kursreaktionen der betroffenen Aktien auf die geänderten Regelungen.

Die Zahl der Werte im MDax steigt von 50 auf 60 und im SDax von 50 auf 70. Der TecDAX wird weiterhin aus 30 Titeln bestehen. Die neue Methodik wird erstmalig zur sogenannten Verkettung im September angewandt und ab dem 24. September in der Indexberechnung reflektiert. Bereits ab dem 18. Juni werden der Deutschen Börse zufolge Schattenindizes veröffentlicht, welche die voraussichtlichen neuen Indizes abbilden. Die Änderungen seien das Ergebnis einer Befragung von Marktteilnehmern./bek/la/he

