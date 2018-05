exceet Group SE: exceet bereitet möglichen Verkauf des Mikro- und Optoelektronikunternehmens AEMtec GmbH vor; aktives Portfoliomanagement DGAP-Ad-hoc: exceet Group SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung exceet Group SE: exceet bereitet möglichen Verkauf des Mikro- und Optoelektronikunternehmens AEMtec GmbH vor; aktives Portfoliomanagement 22.05.2018 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung exceet bereitet möglichen Verkauf des Mikro- und Optoelektronikunternehmens AEMtec GmbH vor; aktives Portfoliomanagement Grevenmacher, 22. Mai 2018 - Der Verwaltungsrat der exceet Gruppe ("exceet") hat heute entschieden, einen breit angelegten, strukturierten Verkaufsprozess für den möglichen Verkauf ihres Portfoliounternehmens AEMtec GmbH durchzuführen. Im Geschäftsjahr 2017 steuerte das Berliner Mikro- und Optoelektronikunternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über EUR 8 Millionen zum exceet Konzernergebnis bei. Eine Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt der Verkauf erfolgen soll, ist noch nicht getroffen worden. Der angestoßene Verkaufsprozess ist Teil des von exceet angestrebten aktiven Portfoliomanagements. Fokus der Kapitalallokation ist die Nutzung von Chancen für organisches und akquisitorisches Wachstum sowie die Wertoptimierung für die Aktionäre. Eckpfeiler der Strategie werden weitere Investitionen zur Entwicklung der verbleibenden Elektronikaktivitäten - u.a. in den Ausbau der Leiterplattenproduktion der GS Swiss PCB AG - sowie Zukäufe von technologiegetriebenen Unternehmen insbesondere im Gesundheitsmarkt sein. Für weitere Informationen: Wolf-Günter Freese, CEO & CFO - Email: investor.relations@exceet.lu exceet Group SE 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon +352 26 29 91 22 ISIN: LU0472835155 WKN: A0YF5P Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Über exceet exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Elektronik fokussiert. 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: exceet Group SE 17, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon: +352 2629 9122 Fax: +352 2629 9150 E-Mail: info@exceet.ch Internet: www.exceet.ch ISIN: LU0472835155, LU0472839819 WKN: A0YF5P, A1BFHT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688387 22.05.2018 CET/CEST

