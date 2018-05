Als sie 1994 ein Praktikum an der New Yorker Börse machte, war sie eine von wenigen Frauen. Nun wird sie die Chefin.

Stacey Cunningham ist endlich am Ziel. An diesem Freitag wird sie die neue Chefin der New York Stock Exchange (NYSE) und ist damit die erste Frau an der Spitze der nunmehr 226 Jahre alten Börse. Schon früh hat sich die heute 43-Jährige ihren Platz an der Wall Street erkämpft. Als Praktikantin betrat sie 1994 zum ersten Mal das Handelsparkett in New York. "Ich habe es sofort geliebt", erinnert sie sich.

Nach dem Ingenieurstudium startete sie als Händlerin auf dem Parkett. Damals wurde beim Aktienhandel noch laut geschrien und geflucht, und er war - noch viel stärker als heute - von Männern dominiert. ...

