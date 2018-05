Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach dem verlängerten Wochenende in Kauflaune versetzt. Der Leitindex Dax schloss am Dienstag nach einem verhaltenen Start 0,71 Prozent höher bei 13 169,92 Punkten. Verantwortlich dafür war größtenteils die Rally der Thyssenkrupp-Aktien , die von Spekulationen um den Einstieg eines Finanzinvestors bei dem Industriekonzern beflügelt wurden.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann 0,58 Prozent auf 26 988,98 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,44 Prozent auf 2818,23 Punkte. Der SDax als Barometer der Kleinwerte hatte kurz vor Handelsschluss ein Rekordhoch erreicht und notierte am Ende 0,45 Prozent höher./la/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0273 2018-05-22/17:49