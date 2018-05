Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag merklich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,30 Prozent auf 158,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,56 Prozent.

Am Montag hatte der Bund-Future noch von der sich abzeichnenden Regierungsbildung in Italien profitiert. Die Aussicht auf eine schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik der eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega hatte an den vergangenen Handelstagen für Verunsicherung gesorgt. Am Dienstag setzte jedoch eine merkliche Gegenbewegung ein. Auch die Risikoaufschläge für italienische Anleihen gingen zurück. Die Rendite zehnjährige italienischer Anleihen fiel um 0,06 Prozentpunkte auf 2,32 Prozent.

Die weitere politische Entwicklung in Italien dürfte auch das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Am Montag hatten die beiden Parteien den Juristen und Politik-Neuling Giuseppe Conte als Regierungschef vorgeschlagen. Wann der Präsident eine Entscheidung über die Regierung treffen will, ist jedoch unklar. Vor Mittwoch wurde keine Entscheidung erwartet. Italien dürfte auch an den kommenden Tagen im Blick der Finanzmärkte stehen.

Am Anleihemarkt dürfte die Entwicklung in Italien der entscheidende Impulsgeber für den weiteren Handel bleiben. Im Tagesverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm./jsl/he

ISIN DE0009652644

