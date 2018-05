Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rotkreuz (pta029/22.05.2018/17:35) - Die graceNT AG gibt bekannt, dass der deutsche Unternehmer Dr. Klaus Fischer als strategischer Partner 21'790 bestehende Aktien zu einem Preis von Euro 5,-- pro Aktie erworben hat. graceNT ist stolz darauf, mit Dr. Fischer einen erfahrenen, langfristig orientierten Teilhaber gewonnen zu haben, der von der Strategie des Unternehmens, der Unternehmensführung, seiner Innovationskraft und insbesondere auch dem zukünftigen Potential der graceNT und seiner Tochterunternehmen und Marken überzeugt ist.



Der Verwaltungsrat der graceNT AG, freut sich sehr, dass Herr Dr. Fischer seine umfangreiche, einschlägige Erfahrung im Gesundheitsmarkt und insbesondere seine jahrelange Expertise als Innovations-Scout dem Unternehmen zukünftig auch als Mitglied im Advisory Board zur Verfügung stellen wird.



Über graceNT AG: Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist auch Erfinder des triangulären "Brain & Body Balance"-Trainingsprinzips ALDAVIA® und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Senioreneinrichtungen, Re-Mobilisierungszentren, Gesundheitshotels oder Firmen übernehmen ALDAVIA® inhouse zur medizinischen und psychologischen Betreuung ihrer Kunden, Klienten oder MitarbeiterInnen. Persönlicher Stress wird reduziert, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit werden gesteigert, mehr Lebensqualität wird erreicht.



