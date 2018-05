Der Leser Martin Eitzenberger sendete uns die Bilder mit diesem Kommentar: »Sieht man sich die elektrische Verkabelung bei den Baustellen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof an, gibt es da schon wilde Provisorien, bei denen man sich nur an den Kopf greifen kann. Die Situation an der Staatsgalerie setzt neue Maßstäbe was Pfusch angeht.«

Wir alle wissen, dass in Stuttgart gebaut wird. Bliebe dennoch die Frage, ob man es unbedingt bei einem »Provisorium« belassen muss. Die zahlreichen Bilder von Herrn Eitzenberger, die wir hier nur in einer Auswahl zeigen können, sprechen eine deutliche Sprache. Hinzu kommt, dass er sich als Elektrofachmann an den Betreiber gewendet und diesen auf die Mängel hingewiesen hat: »Da es sich um eine Beleuchtungsinstallation wohl in Abänderung einer zuvor vorhandenen Installation handelt, sind die entsprechenden Stromkreise mutmaßlich nicht durch einen RCD geschützt. (…) Mir ist schon vor einigen Monaten im zügigen Vorbeigehen aufgefallen, dass das alles eher merkwürdig aussieht. Nachdem ich einmal eine längere Wartezeit an der Haltestelle hatte, konnte ich es mir genauer ansehen und war schockiert darüber, was da gemacht wurde. Anhand des Verschmutzungsgrades vermute ich, dass sich die Anlage bereits seit vielen Monaten in diesem gemeingefährlichen Zustand befindet.«

Eine Antwort blieb der Betreiber bislang schuldig. Hier die wichtigsten Punkte in seiner Mängelliste, auf die sich auch unser Experte Werner Hörmann in seiner Antwort stützte:

Ungeschützt freiliegende Adern, die mit der Hand erreichbar sind

falsche Befestigung elektrischer Leitungen, wilde Befestigung mit Kabelbindern, Scheuerstellen an scharfen metallischen Kanten

unbefestigte oder beschädigte Abzweigboxen u.a. mit fehlender Abdeckung, viel zu groß ausgeschnittene Kabeleinführungen mit Verletzung der Schutzart sowie unzählige Abzweigboxen, die in der Luft hängen und wo an den Seiten die einzelnen (isolierten) Adern bereits zum Vorschein kommen (Bild 1)

völlig unzulässige Kabelbefestigung mit Kabelbindern an einem Gerüst

bei einigen Abzweigkästen, die aufgrund ihrer Farbe offenbar dem Funktionserhalt ...

