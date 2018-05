Fünf Iranern wird vorgeworfen, Huthi-Rebellen im Jemen ermöglicht zu haben, Raketen auf Städte in Saudi-Arabien und auf ein US-Schiff zu feuern.

Unter dem Vorwurf der Weitergabe von Raketentechnik an Huthi-Rebellen im Jemen belegen die USA fünf Iraner mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden mit Sanktionen. Das gab das Finanzministerium am Dienstag in Washington bekannt. Die Iraner hätten die Huthis dazu befähigt, Anfang Mai Raketen auf Städte in Saudi-Arabien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...