Das GOstralia! Research Centre veranstaltet in Zusammenarbeit mit der TU Berlin am 5. Juni 2018 von 13.30 bis 18.00 Uhr einen Australian Research Day im Hauptgebäude der TU Berlin. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, Postdocs und WissenschaftlerInnen, die sich über Australien und seine Forschungslandschaft informieren wollen.



Australien und Deutschland haben im Bereich der Wissenschaft und Forschung bereits enge und etablierte Verbindungen. Momentan verzeichnet der Hochschulkompass 583 Kooperationsabkommen zwischen australischen und deutschen Universitäten.



Der Ausbau der bilateralen Forschungszusammenarbeit und das Thema Innovation sind zwei Schlagworte, die die deutsch-australische Diskussion in den letzten Jahren prägten und weiterhin stark bestimmen. Aktuell findet dies seine konkrete Umsetzung in vielen verschiedenen Aktivitäten auf beiden Seiten.



Vor diesem Hintergrund ist der "Australian Research Day" gerade an einer international so renommierten und vernetzten Hochschule wie der TU Berlin eine lebendige Plattform, um die bestehenden, sehr guten deutsch-australischen Beziehungen nicht nur weithin sichtbar zu machen, sondern auch weiter auszubauen, Australien und seine exzellente Forschung darzustellen und darüber hinaus konkrete Zugangsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs aufzuzeigen.



Der Forschungstag informiert mit einem differenzierten Vortrags- und Workshopangebot die unterschiedlichen Interessensgruppen von angehenden Doktoranden bis WissenschaftlerInnen rund um das Thema "Forschen in Australien". VertreterInnen australischer Universitäten geben an Infoständen und im persönlichen Gespräch direkte Einblicke in die Forschungs- und Promotionsprogramme Ihrer Hochschulen. Der Forschungstag richtet sich an



- Bachelor- und Masterstudierende, die sich für eine Doktorarbeit in Australien interessieren, - Promovierende, die einen Forschungsaufenthalt in Australien planen - Postdocs - Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von International Offices - Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich für einen Forschungsaustausch mit Australien interessieren.



Mehr Informationen zum Ablauf, dem Vortragsprogramm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.gostralia.de/researchday.



GOstralia! Research Centre



Das GOstralia! Research Centre wurde 2014 gegründet. Ziel ist es, eine international ausgerichtete Promotions- und Forschungskultur zwischen, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Australien intensiv zu fördern und weiter auszubauen. Als Informations- und Servicecentre für Doktorandinnen und Doktoranden steht die individuelle Betreuung der jeweiligen Forscherpersönlichkeit im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist es ein zentrales Anliegen des GOstralia! Research Centres, die Forschungsexzellenz der Universitäten in Australien und Neuseeland weithin sichtbar zu machen und diese beim Aufbau von Forschungskooperationen zwischen einzelnen Fakultäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu unterstützen.



Pressekontakt: Dr. Michaela Krug-von Vacano GOstralia!-GOzealand! Alstertor 1 20095 Hamburg Tel.: 040 / 368 813 161 E-Mail: krug@gostralia.de