Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex SMI kam damit auch nach dem Pfingstwochenende nicht in Fahrt. Zwar sorgte die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA für gute Stimmung, doch bremsten Kurseinbussen bei den defensiven Schwergewichten Nestlé und Novartis den SMI zu Beginn der verkürzten Handelswoche.

Die Regierungsbildung in Italien verunsicherte die Anleger derweil weiterhin. Die Pläne der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega, vom Sparkurs gemäss den EU-Vorgaben abzurücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchzusetzen, sorgen angesichts der hohen Staatsverschuldung schon seit Tagen für Unruhe an den Finanzmärkten. Im Hintergrund bleiben auch die Zuspitzung im Iran-Konflikt und steigende Ölpreise ein Thema. Der Franken erstarkte wieder, der Euro-Wechselkurs fiel zuletzt wieder unter die 1,17-Marke.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor bis Börsenschluss 0,05 Prozent auf 8'936,07 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem der Einfluss der Schwergewichte begrenzt ist, zog um 0,23 Prozent auf 1'480,45 Zähler an. Der breite Swiss Performance Index (SPI) sank um 0,08 Prozent auf 10'662,39 Stellen. Von den 30 grössten Titeln schlossen 19 im Plus und elf im Minus.

