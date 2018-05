Korrektur der Corporate News vom 22.05.2018, 8:03 - ISRA führt geplanten Aktiensplit am 23.05.2018 mit Valuta am 25.05.2018 durch DGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Korrektur der Corporate News vom 22.05.2018, 8:03 - ISRA führt geplanten Aktiensplit am 23.05.2018 mit Valuta am 25.05.2018 durch 22.05.2018 / 19:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ISRA VISION AG: Strategischer Großauftrag kurz vor Abschluss Korrektur der Corporate News vom 22.05.2018, 8:03 - ISRA führt geplanten Aktiensplit am 23.05.2018 mit Valuta am 25.05.2018 durch In der am 22. Mai 2018 um 08:03 Uhr von der ISRA VISON AG veröffentlichten Corporate News bezüglich des bevorstehenden Aktiensplits (Titel: "ISRA führt geplanten Aktiensplit am 25.05.2018 durch") scheint das ex-Datum des Splits mit dem Einbuchungsdatum der Aktien in den Depots identisch. Dies trifft nicht zu: Das ex-Datum des Splits ist der 23. Mai 2018. Nicht ausgeführte Orders erlöschen demnach mit Ablauf des 22. Mai 2018. Die Einbuchung der geteilten Aktien in die Depots unserer Aktionäre bleibt der 25. Mai 2018. Der Text der korrigierten Meldung lautet: Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100), eines der globalen Top-Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D-Machine-Vision-Anwendungen, setzt den durch die diesjährige ordentliche Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit zum 25. Mai 2018 (Einbuchung der Berichtigungsaktien) um. Aktionäre halten für jede vor der Maßnahme gehaltene Aktie nach dem Split fünf Aktien. Die notwendigen Schritte zu einer sog. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, die eine Umwandlung innerhalb des Eigenkapitals des Unternehmens ermöglicht, hatte die Aktionärshauptversammlung am 28. März 2018 beschlossen. Die Gesamtsumme des Eigenkapitals bleibt dabei unverändert, neue Finanzmittel werden nicht einbezogen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist mit der Eintragung des Aktiensplits im Handelsregister am 11. Mai 2018 in 21.906.200 Stammaktien eingeteilt. Vom 23. Mai 2018 an erfolgt die Notierung der Aktien der ISRA VISION AG "ex-Berichtigungsaktien". Der Börsenkurs teilt sich entsprechend durch fünf. Noch nicht ausgeführte Orders bezüglich der ISRA-Aktie erlöschen mit Ablauf des 22. Mai 2018. Die kostenfreie Depotumstellung erfolgt am 25. Mai 2018. Listing und Wertpapierkennnummer bleiben unverändert. Sämtliche Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017/2018 voll dividendenberechtigt. Mit einer robusten Auftragslage ist ISRA dynamisch in das neue Geschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Wie bereits kommuniziert, akquirierte das Unternehmen in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres strategisch wichtige Großaufträge. Im Geschäftsfeld Solar - einer der Bereiche, in denen ISRA die Vertriebsaktivitäten intensiviert hat - plant das Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzwachstum über 10 Prozent für das Gesamtjahr. Ein weiteres umfangreiches Kundenprojekt für Solarinspektionssysteme befindet sich ebenfalls in fortgeschrittenem Verhandlungsstadium. Neben den gezielten Vertriebsmaßnahmen richtet ISRA ihre strategischen und operativen Aktivitäten weiterhin auf einen kontinuierlichen Strukturausbau in allen Unternehmensbereichen, um sich auf die nächste Umsatzdimension jenseits der 200-Millionen-Euro-Marke vorzubereiten. 22.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688519 22.05.2018

