Es gibt keinen Grund, Apple jetzt NICHT zu kaufen, urteilen viele Chartanalysten. Die Aktie hat nun einen neuen Rekord aufgestellt und steht kurz davor, die nächste Stufe anzugehen. Dabei hat sie keine Hürden mehr vor sich und könnte in einem Durchmarsch bis auf 200 Euro klettern. Dies wären noch einmal etwa 25 % Potenzial, die der Wert hinzugewinnen könne.

Im Detail: Die Aktie befindet sich ohnehin schon in einem starken Aufwärtstrend. Jetzt kann es in den kommenden Wochen in diesem Tempo ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...