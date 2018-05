BYD hat am Dienstag erneut etwas aufgesattelt. Die Erholung scheint inzwischen in glatteren Bahnen zu verlaufen als vorher vermutet. Der Wert ist auf dem Weg, die nächste Hürde anzugreifen. Übergeordnet allerdings ist die Aktie noch immer im charttechnischen Abwärtstrend, so die Meinung der Experten.

Im Einzelnen: Der Wert hat nun in wenigen Tagen ausgehend von 5,45 Euro, dem 6-Monats-Tief vom 4. Mai 2018, wieder deutlich zulegen können und schiebt sich an die runden 6 Euro heran. Allerdings ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...