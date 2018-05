Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung Eurobei 1,1783 US-Dollar in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Nachmittagsgeschäfts. Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro am Dienstagabend seitwärts und notiert kaum verändert bei 1,1694 Franken. Der US-Dollar verlor zum Franken weiter an Terrain und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...