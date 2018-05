Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach dem verlängerten Wochenende in Kauflaune versetzt. Der Leitindex DAX mit Blick zum Allzeithoch schloss am Dienstag nach einem zurückhaltendem Start 0,71 Prozent höher bei einem Stand von 13.169,92 Punkten. Somit hat sich zumindest bisher das "Sell in May…" diesem Jahr nicht bestätigt.Verantwortlich ...

