Henkel zählt zu den bekanntesten und größten Unternehmen in Deutschland. Es handelt sich dabei um einen Konzern aus dem Bereich der Konsumgüter, welcher in die drei hauptsächlichen Bereiche Waschmittel und Reinigungsmittel, Schönheitspflege und Klebstoffe unterteilt ist. Henkel vereint in sich zahlreiche bekannte Marken wie Persil, Weißer Riese, Spee, Perwoll, Pril, Schwarzkopf, Schauma und noch viele mehr.

Der Handel mit den zahlreichen Produkten bescherte dem Unternehmen im Jahr 2017 ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...