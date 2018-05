Bereits zum zehnten Mal in diesem schickt Elon Musks Firma eine Rakete ins All. Mit an Bord dieses Mal: Forschungssatelliten mit deutscher Beteiligung.

Während Elon Musk am Boden mit Problemen bei seinem Massenfahrzeug Tesla Model 3 kämpft, läuft es für den Multiunternehmer jenseits der Straße besser. Am Dienstag startete seine Raumfahrtfirma SpaceX erfolgreich ihre zehnte Mission ins All in diesem Jahr.

Die Falcon 9, die teilweise aus Teilen einer zuvor gestarteten Rakete gefertigt wurde, hob um 12:47 Uhr von der Vandenberg Air Force Station an der kalifornischen Küste ab. An Bord befanden sich unter anderem fünf Satelliten der ...

