Die "Nürnberger Zeitung" über den Wahlkampf des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan:

"Die spektakuläre Wahlveranstaltung im bosnischen Sarajewo, zu der tausende von Deutsch-Türken gekommen waren, ergänzte nur die Volksfeste in einem Meer von Halbmondfahnen in der Türkei selbst. Aber sie warf ein Schlaglicht auf die Motivation des Präsidenten. Unverhohlen forderte Erdogan nämlich seine jubelnden Anhänger dazu auf, in den Ländern, in denen sie lebten, als fünfte Kolonie ihrer türkischen Heimat aktiv zu werden - nicht ohne zugleich anders denkende und handelnde Türkischstämmige als Verräter zu brandmarken."/yyzz/DP/tos

AXC0008 2018-05-23/05:35